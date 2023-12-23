 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Veteriner Kliniği Kısırlaştırma Ameliyatı Sonrası Kediyi Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Veteriner Kliniği Kısırlaştırma Ameliyatı Sonrası Kediyi Kaybetti

Çekmeköy'de yaşayan Buğra Kartal, yavruyken sahip olduğu ve büyüttüğü kedisini kısırlaştırmak için veteriner kliniğine götürdü. Ancak ameliyat sonrası kedi telef oldu. Buğra Kartal, kliniği sorumlu tutarak adalet istediğini belirterek dava açtı.

Veteriner Kliniği Kısırlaştırma Ameliyatı Sonrası Kediyi Kaybetti
23.12.2023 - 10:08,
Abone Ol

Çekmeköy'de yavruyken sahip olduğu ve büyüttüğü kedisi kısırlaştırma ameliyatı sonrasında telef olan Buğra Kartal, yaşanan olaydan dolayı veteriner kliniğini sorumlu tuttu. Adalet istediğini belirten Kartal, olayı yargıya taşıdı.

Çekmeköy'de yaşayan Buğra Kartal, yavruyken sahip olduğu ve büyüttüğü 9 aylık kedisini kısırlaştırmak istedi. Yapmış olduğu araştırmalar sonucu geçtiğimiz günlerde Çekmeköy Taşdelen'de bulunan bir veteriner kliniğe gitti. İddiaya göre, ameliyat öncesi kan tahlilleri yapılarak kedisinin kısırlaştırma işlemi için uygun olup olmadığının kontrol edileceği söylendi. Bu şartlar altında Buğra Kartal kedisinin kısırlaştırma ameliyatı için klinikten randevu aldı. Gerçekleştirilen ameliyat sonrası ise kedi telef oldu. Yaşanan bu olaydan kliniği sorumlu tutan Buğra Kartal kliniğe dava açtı.

Yaşanan tüm gelişmeleri anlatan Buğra Kartal, "Ben orada beklemek istediğimi söyledim veteriner hekim çok basit bir ameliyat olduğunu ancak benim orada beklememe gerek olmadığını kısa bir işlem olduğunu söyledi. Ben veterinerde yarım saat 40 dakika bekledikten sonra terk ettim. 5 saat sonra beni aradıklarında dalga geçer gibi ameliyatın başarılı geçtiğini ancak sonrasında kedimin yarım saat 40 dakika sonra kontrol etmeye gittiklerinde kalbinin durmuş olduğunu ve bahane olarak kafesinde yer değiştiğini söylediler. Ben hemen veterinerin yanına gittiğimde bana ellerinin çok yorulduğunu hayvanın bedeninin sıcak olmasına rağmen kalp masajına devam etmediğini söyler bir üslupta bulundu. Karşımdaki benim acımı hiçbir şekilde anlamayan bir tavır sergiliyordu. Tahlilleri sorduğumda hiçbir tahlil yapılmadığını ve bizlerin talep etmediğini iddia etti. Sonrasında hayvanım küvözde bulunmasını istediğim halde, kontrollerinin yapılmasını istediğim halde hayvanım barınaktan dönme paslı bir kapı içinde bulunduğunu gösterdi. Olay bu şekilde gerçekleşti ve benim kedim hayata gözlerini yumdu. Küçüklüğünden beri çocuğum gibi baktım gözü seyrince eczane eczane gezdiğim kedimi veterinerin ihmalkarlığı sonucunda kaybettik" dedi.

Yaşanan talihsiz olay sonrası Buğra Kartal hukuksal sürece başvurarak adaletin yerini bulmasını istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Taşdelen, kedi, Hayvan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Veteriner Kliniği Kısırlaştırma Ameliyatı Sonrası Kediyi Kaybetti - Son Dakika


10:45
Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57
Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:17
Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:00
6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54
Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17
6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

Son Dakika
10:45 Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:17 Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:00 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54 Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
08:09 Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor
07:34 RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 10:58:55. #1.11#
SON DAKİKA: Veteriner Kliniği Kısırlaştırma Ameliyatı Sonrası Kediyi Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement