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Kıvanç Uman Davası: Yeni Gelişmeler

Kıvanç Uman Davası: Yeni Gelişmeler
24.06.2025 16:29
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Kıvanç Uman'ın ölümüyle ilgili sanık Y.K. hakaret suçundan yeniden yargılanacak.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman, kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi tarafından darp edilerek hayatını kaybetmişti. İstinaf Mahkemesi, sanıklardan Y.K. hakkında Kıvanç Uman'a yönelik hakaret suçundan verilen düşme kararını bozdu. Y.K., bu suç nedeniyle yeniden hakim karşısına çıkacak. Öte yandan, Kıvanç'ın annesi, oğluna duyduğu özlemi dans ettikleri videoyu paylaşarak dile getirdi.

Olay, 15 Mayıs 2022 yılında Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman ile Y.K. (15) arasında kız meselesi sebebiyle kavga çıktı. Çıkan kavgaya 2 kişi daha müdahil oldu. Şahısların darbeleriyle yere yığılan Kıvanç ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kıvanç Uman, olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri; H.M.K. (18), Y.K. (16), Y.A. (18), Y.S.K. (17) ve A.B.K'yı (18) gözaltına aldı. İfadeleri sonrasında Y.S.K. ve A.B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ölüme götüren kavga anı kamerada

Kıvanç'ın ölümüne sebep olan kavganın görüntüleri de dosyada yer aldı. Görüntülerde, ilk önce Kıvanç Uman ile Y.K'nin kavga anları yer alıyor. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Kıvanç Uman'ın yere düştüğü, Y.K.'nin art arda vurmaya devam ettiği görülüyor. Ayrıca görüntüleri çeken çocukların ise "Vur lan vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle, gücü kalmadı çak artık. Karnına diz at" diyerek şahısları tahrik ettikleri duyuluyor. Y.K.'den sonra H.M.K.'nin de gelerek Kıvanç'a yumruk attığı da görülüyor.

H.M.K. ile Y.A.'ya 8 yıl, Y.K.'ya ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti

24 Nisan 2024 tarihinde davada karar çıkmıştı. Sanıklar Y.K., Y.A. ve H.M.K. hakkında "kasten öldürme"; Y.S.K. ve A.B.K. hakkında ise "azmettirme" suçundan açılan davada; eylemlerinin neticesi sebebiyle "Ağırlaştırılmış yaralama" suçundan sanıklardan H.M.K. ile Y.A.'ya 8 yıl, Y.K.'ya ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. A.B.K. ile Y.S.K. ise "Kasten insan öldürmeye azmettirme" suçundan beraat etmişti.

"Hakaret" suçundan yeniden yargılanacak

Kıvanç'ın aile avukatı, karara itiraz ederek Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne başvurdu. Mahkeme avukatın, sanıklara yönelik cezaların az olduğu, Y.K., H.M. ve Y.A'nın eylemlerinin "olası kastla adam öldürme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve beraat kararlarının yanlış olduğu yönündeki itirazlarını reddetti. Bir üye bu karara muhalefet şerhi koydu.

Mahkeme, Y.K'nin Kıvanç Uman'a yönelik hakaret suçundan verilen düşme kararını bozdu. Böylece Y.K., bu suçtan Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak. Kıvanç'ın ailesi, istinaf mahkemesinin ret kararına karşı Yargıtay'a başvurdu.

Oğluyla dans ettiği anları paylaştı

Öte yandan, Kıvanç'ın annesi Derya Uman, sosyal medya hesabında Sezen Aksu'nun "Yalnızca Sitem" şarkısı eşliğinde oğluyla dans ettikleri bir videoyu paylaşarak özlemini dile getirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kıvanç Uman Davası: Yeni Gelişmeler - Son Dakika

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