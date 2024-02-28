Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra alkol alıp, 1'i sevgilisine ait 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araç ile ara sokaklardaki çöp konteynerlerini yanıcı madde dökerek kundaklayan Piyade Uzman Çavuş İ.G. (29), polis ekiplerince yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal mahallelerinde meydana geldi. Mahallelerde park halinde bulunan 2 motosiklet, 3 hafif ticari araç ve birkaç çöp konteyneri ateşe verildi. 3 ayrı mahallede vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ihbar yapılan yerlerdeki yangınları kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araçta hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda araçların yanıcı madde dökülerek kundaklandığı belirledi.
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada ise araçları yanıcı madde dökerek kundaklayan şüphelinin İ.G. olduğu tespit edildi. 11. Komando Tugay Komutanlığı'nda Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen İ.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde İ.G.'nin, kız arkadaşıyla kavga ettiği gerekçesiyle alkol aldıktan sonra ilk olarak kız arkadaşına ait motosikleti, ardından diğer araçları yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. İ.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kız arkadaşıyla kavga eden uzman çavuş, 3 mahalledeki motosiklet ve araçları kundakladı - Son Dakika
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