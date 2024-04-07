Balıkesir\'de kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişiyi silahla vuran şahıs gözaltına alındı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişiyi silahla vurarak yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Soğanyemez Mahallesi Şehit Hamdibey Meydanı'nda meydana geldi. M.B. (34), iddiaya göre kız meselesi nedeniyle aralarında husumet olan S.Ç.'yi olay yerine çağırdı. M.B., tartıştığı S.Ç.'yi tabanca ile bacağından vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suç aleti silah ise otların arasına atılmış vaziyette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR