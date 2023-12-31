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Kızılay'da yılbaşı dolasıyla güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
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Kızılay'da yılbaşı dolasıyla güvenlik önlemleri alındı

Ankara'da yılbaşı gecesi için 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ve bekçi ekipleri, meydanda arama noktaları kurarak vatandaşların üzerini aradı. Yunus ekipleri ve atlı polisler de alanda görev yaptı.

Kızılay\'da yılbaşı dolasıyla güvenlik önlemleri alındı
31.12.2023 - 23:10,
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Kızılay'da yılbaşı dolasıyla güvenlik önlemleri alındı

ANKARA - Ankara'da yılbaşı gecesi için 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ankara'da yılbaşı gecesi etkinlikleri kapsamında, şehrin pek çok yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yapılacak kutlamalar çerçevesinde alanın her noktasında bulunan polis ve bekçi ekipleri, çevrede kuş uçurtmadı. Meydana çıkan ara sokaklar, metro çıkışları gibi yerlerde arama noktası kuran polis ekipleri, alana giriş yapan vatandaşların üzerini aradı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bekleyen yunus ekiplerinin TOOG'u vatandaşlar tarafından ilgi görürken atlı polisler ise devriye gezdi.

Kaynak: İHA
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