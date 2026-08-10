Kızılcahamam'da Yangın Çıktı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde arazide yangın çıktı, itfaiye ve jandarma olay yerine sevk edildi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde arazide yangın çıktı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına havadan jandarma helikopterleriyle de müdahale edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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