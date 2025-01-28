Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Dedeman Kavşağı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN