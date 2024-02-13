Kızıltoprak Mahallesindeki Okyanus Evleri Sitesinin Otoparkı Suya Gömüldü - Son Dakika
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Kızıltoprak Mahallesindeki Okyanus Evleri Sitesinin Otoparkı Suya Gömüldü

Kızıltoprak Mahallesindeki Okyanus Evleri Sitesinin Otoparkı Suya Gömüldü

Antalya'da meydana gelen şiddetli sel, Kızıltoprak Mahallesi'ndeki Okyanus Evleri Sitesi'nin otoparkını suya gömdü. Sel nedeniyle bölgede trafik felç oldu ve birçok araç sular altında kaldı. Yetkililer, selin etkisiyle oluşan hasarın giderilmesi için çalışmalara başladı.

13.02.2024 22:42  Güncelleme: 22:42
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Kızıltoprak mahallesindeki Okyanus evleri sitesinin otoparkı suya gömüldü

- Antalya'da sel trafiği felç etti

Kaynak: İHA

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