Kızını öldüren cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kızını öldüren cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Geniş Video İzle

Tekirdağ'da 13 yaşındaki kızını öldüren ve ardından intihar girişiminde bulunan şüpheli baba A.Y'nin ifadesi ortaya çıktı. Kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini söyleyen A.Y, "Kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim." dedi.

11.02.2025 13:32  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. A.Y. (44) isimli şahsın sosyal medya hesabından "Ölümümüzden eski eşim sorumludur" paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.

Kızını öldüren cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

EVDE BABA KANLAR İÇİNDE, KIZI İSE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kapıyı çilingir vasıtasıyla açtırıp içeri girdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde evde hareketsiz vaziyette bulunan A.Y'nin 13 yaşındaki kızı Su Dilem Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bilekleri kesilmiş halde bulunan A.Y. ise sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.Y'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.Y, polislerce gözaltına alındı.

BABADAN KAN DONDURAN İTİRAF: KIZIMI BOĞDUM

Şüpheli baba A.Y. ifadesinde olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini anlattı. İfadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini ifade eden A.Y, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim." dedi.

Kızını öldüren cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim
Kaynak: AA

Sosyal Medya, Tekirdağ, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Medya, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kızını öldüren cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • habib muslu:
    bırakın niye kurtardın doktor 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:38 Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi Kız kardeşler yeniden tutuklandı Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
20:23 Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:39:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kızını öldüren cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.