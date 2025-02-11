Kızını öldüren cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

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Cübbeli Ahmet\'ten Diyanet\'e olay mesaj: Çok önemli bir ihtar!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. A.Y. (44) isimli şahsın sosyal medya hesabından "Ölümümüzden eski eşim sorumludur" paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.

EVDE BABA KANLAR İÇİNDE, KIZI İSE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kapıyı çilingir vasıtasıyla açtırıp içeri girdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde evde hareketsiz vaziyette bulunan A.Y'nin 13 yaşındaki kızı Su Dilem Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bilekleri kesilmiş halde bulunan A.Y. ise sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.Y'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.Y, polislerce gözaltına alındı.

BABADAN KAN DONDURAN İTİRAF: KIZIMI BOĞDUM

Şüpheli baba A.Y. ifadesinde olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini anlattı. İfadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini ifade eden A.Y, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim." dedi.