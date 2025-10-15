Evladının gözü önünde babayı darbettiler, kızının sesinin titrediği anlar kamerada - Son Dakika
Evladının gözü önünde babayı darbettiler, kızının sesinin titrediği anlar kamerada

15.10.2025 15:20
Evladının gözü önünde babayı darbettiler, kızının sesinin titrediği anlar kamerada
Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi baba ve oğlu tarafından sopa ve tüfeğin dipçiği ile kızının gözü önünde darbedildi. Kızının ağlayarak çektiği görüntülerde sesi titreyerek, "Silahı elinde kaçıyor. Sopayla vurdular babama, kafası kanıyor" dediği duyuldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde 12 Ekim'de dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre; A.D. ve B.D. ile V.K. arasında tartışma çıktı.

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE BABAYI DARBETTİLER

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Baba ve oğul olduğu öğrenilen 2 şahıs, komşuları V.K.'yi sopa ve av tüfeğinin dipçiğiyle darp etti. Kızının gözü önünde darbedilen ve yaralanan baba, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

KIZININ KORKUDAN SESİ TİTREDİ

Kızının ağlayarak çektiği görüntülerde sesi titreyerek, "Silahı çekti götürüyor. Silahı elinde kaçıyor. Sopayla vurdular babama, kafası kanıyor" dediği duyuldu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan iki şüpheli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gez Gez Bitmiyor:
    adaletin bu mu dünya 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.