Kızkalesi'nde Hırsızlık: Sevgililer Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kızkalesi'nde Hırsızlık: Sevgililer Tutuklandı

Kızkalesi\'nde Hırsızlık: Sevgililer Tutuklandı

Mersin Kızkalesi'nde bir tatil sitesinden 12 daireyi soyan sevgililer tutuklandı. Çalınan eşyalar bulundu.

12.04.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Mersin'de bulunan Kızkalesi'nde bir tatil sitesine girerek 12 yazlık daireyi talan edip soyan sevgililer, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekiline ait yazlık dahil 12 daireye girdiği belirlenen şüphelilerin o anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıkarken çaldıkları bazı eşyalar da ele geçirildi.

Olay, 5 gün önce Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Alınan bilgiye göre, mevsim nedeniyle kimsenin bulunmadığı yazlık siteye girerek günlerce tatil havasında hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, yazlık dairelerdeki beyaz eşyalar dahil birçok ürün çaldı. Bölgeden geçerken yazlık dairesine uğrayan mağdurlardan İrfan Nergiz, hırsızlığı fark edip durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sitede bulunan birçok dairenin soyulduğunu belirledi. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelileri belirledi. 12 daireye girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıkan şüphelilerden M.Ş. (21) ile sevgilisi S.K. (22) kısa sürede yakalandı. Hırsızların soyduğu dairelerden birinin ise Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili olan Yargıtay Birinci Başkanvekilliğinden emekli olan Erdal Sanlı'ya ait olduğu öğrenildi.

Çalınan eşyaların bir kısmı bulundu, 2 sevgili tutuklandı

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada çalınan eşyalardan televizyon, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, motosiklet, mikrodalga fırın, mutfak robotu, tost makinesi ve pazar çantası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevgililer M.Ş. ve S.K.'nin ifadesi polis tarafından alındı. 2 şüpheli ifadesinin ardından Erdemli Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli birden fazla 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızların eşyaları evlerden parça parça götürdükleri anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Soydukları evlerde yiyip içen, tatil havasında günler yaşayan şüphelilerden kimliği belirlenen birinin daha arandığı bildirildi.

Hırsızlığı fark eden site sakini olayı anlatmıştı

6 aydır yazlığına gelmediğini belirten mağdurlardan İrfan Nergiz, "Önceki akşam geçerken bir eve uğrayayım dedim. Yukarı çıktım kapıyı açtım her yer kırık dökük. Aşağı indim arkadaşları ve polisi aradım hemen geldiler. Yukarı çıkarken bir baktık tüm kapılar sağlı sollu kırılmış. Bizim blokta tüm kapılar kırılmış eşyaları çalınmış" dedi.

Hırsızlığın bir günlük olmadığını, kendisinin ise tüm beyaz eşya ve klimalarının çalındığını anlatan Nergiz, "Uzun zamandır burada yiyorlar içiyorlar, eğleniyorlar, hırsızlık yapıyorlar. Bu arada hırsızların yarısı yakalanmış. Birkaç eşya da ele geçirilip polis merkezine götürülmüş" diye konuştu. - MERSİN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kızkalesi, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Turizm, mersin, Emlak, Tatil, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kızkalesi'nde Hırsızlık: Sevgililer Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının mezarının yanında görünce polise haber verdi, gerçek ortaya çıktı Babasının mezarının yanında görünce polise haber verdi, gerçek ortaya çıktı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı
Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi
Bakan Fidan’dan İsrail’e kritik çağrı: Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edin Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin
Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu ABD’ye rest, AB’ye birleşme çağrısı Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu! ABD'ye rest, AB'ye birleşme çağrısı
Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı
Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan’dan ABD’ye 600 ton iPhone taşıdı Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan'dan ABD'ye 600 ton iPhone taşıdı

11:17 Adana’da çekilen görüntüye bakın İnsan kendine bunu neden yapar Adana'da çekilen görüntüye bakın! İnsan kendine bunu neden yapar?
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:09 Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
07:26 Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler Sapıkça mesajları ifşa oldu Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
13:02 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
14:57 Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı
14:46 Aralarında Galatasaray’ın eski yıldızı da var 12 futbolcuya bahis soruşturması Aralarında Galatasaray'ın eski yıldızı da var! 12 futbolcuya bahis soruşturması
14:40 Şara bir kez daha Türkiye’de Çantasında 2 kritik başlık var Şara bir kez daha Türkiye'de! Çantasında 2 kritik başlık var
14:38 Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı
14:27 Şişli’de İranlı futbolcu bodyguardın şüpheli ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu Şişli'de İranlı futbolcu bodyguardın şüpheli ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu
14:26 Ünlü oyuncudan kötü haber Stephen Hawking’in hastalığına yakalandı Ünlü oyuncudan kötü haber! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı
14:20 Bakan Şimşek’ten Özgür Özel’e ’’Utanmaz adam’’ yanıtı Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e ''Utanmaz adam'' yanıtı
14:20 İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntü İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 12:10:29. #7.12#
SON DAKİKA: Kızkalesi'nde Hırsızlık: Sevgililer Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement