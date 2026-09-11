KKTC'de Filo Jet faciasında 9 zanlı 7 gün daha tutuklu kaldı, 295 ifade alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı üçüncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Polis, bugüne kadar 295 ifade alındığını, 5 kişi hakkında derdest emri bulunduğunu, geminin kara kutusunun henüz bulunamadığını ve Türkiye'den bazı belge ve sertifikaların beklendiğini açıkladı. Yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydında geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğü belirtildi.

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" adlı yolcu gemisiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şirket yöneticisi Ali Özdüşler, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve N. Sercan, birinci makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Huseynov ve Rashat Ibrahimov, 3'üncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, polisin soruşturmanın devam ettiğine ilişkin talebini değerlendirerek 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Mahkemede soruşturmayla ilgili bulguları, Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş aktardı.

"295 ifade alındı, 5 kişi aranıyor"

Polis Müfettiş Muavini Mannaş, mahkemede soruşturmanın geldiği aşamaya ilişkin bilgi vererek bugüne kadar 295 ifade alındığını açıkladı. Polisin elinde alınması gereken başka ifadelerin de bulunduğunu belirten Mannaş, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Mannaş ayrıca, soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında derdest emri bulunduğunu ve söz konusu kişilerin arandığını mahkemeye aktardı.

Telefon, evrak ve bilgisayarlar incelemede

Soruşturma kapsamında zanlılara ait dijital materyallerin de incelemeye alındığı belirtildi. Mahkemede, zanlılardan birine ait telefonun emare olarak alındığı, zanlılardan birine ilişkin evrak ve bilgisayarın da incelemeye gönderildiği aktarıldı. Dijital materyaller üzerindeki incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Kayıp yolcunun ailesine gönderdiği video, bilirkişide

Polis Müfettiş Muavini Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydının da soruşturma dosyasına girdiğini açıkladı.

Söz konusu görüntüde geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü belirten Mannaş, video kaydının bilirkişi incelemesine gönderildiğini mahkemeye aktardı.

Geminin kara kutusunu henüz bulunamadı

Mahkemede, facianın meydana geliş nedenlerinin ortaya çıkarılması açısından önem taşıyan geminin kara kutusunun henüz bulunamadığı belirtildi. Kara kutunun bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Batan gemiden çıkarılan 6 naaşın otopsisi yapıldı

Mahkemede, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG ALEMDAR tarafından gemi enkazından çıkarılan 6 kişinin otopsilerine ilişkin bulgular da aktarıldı. Otopsilerde travma ve suda boğulma bulgularının tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 11 kişiden DNA örneği alındığı, 3 kişinin de test verdiği ve sonuçların 6 Eylül'de çıktığı mahkemeye aktarıldı. Yaralılardan da örnek alındığı ve sonuçların temin edildiği kaydedildi.

Mahkemede geminin yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğu da aktarıldı.

Geminin sertifikaları soruşturma dosyasında

Mahkemede geminin sefer ve teknik yeterliliğine ilişkin belgeler de ele alındı. Gemiye ait ilgili sertifikaların bulunduğu, hat izni verilmeden önce geminin geçiş performansına ilişkin işlemlerin yapıldığı belirtildi. Limanlar Dairesi'nden geminin incelenmesine ilişkin belgelerin alındığı ve tercüme ettirildiği mahkemeye aktarıldı. Mürettebata ait sertifikaların da temin edildiği, Türkiye'den gelecek bazı sertifikaların ise beklendiği kaydedildi.

Türkiye'den adli yardım talep edildi

Soruşturma kapsamında Türkiye'de bulunan yetkili makamlardaki belge ve bilgilerin temini için adli yardım talebinde bulunulduğu belirtildi. Türkiye'deki yetkili kurumlardan talep edilen belgelerin soruşturma dosyasına dahil edilmesinin beklendiği kaydedildi.

"2024'ten sonra seferden düşürülmesi kaydı yok"

Mahkemeye aktarılan bilgilere göre geminin 2024 yılından sonra seferden düşürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığı belirtildi. Geminin Türkiye hattında 320'den fazla sefer yaptığı da mahkemeye aktarıldı.

Su sızdırmadığı soruşturuluyor

Mahkemede geminin teknik durumuna ilişkin incelemelere de yer verildi. Survey anlaşmalarında su sızdırmazlığı gerekliliğinin bulunduğu, gemiye su girişinin ise sızdırmazlık maddesine aykırı olduğu yönündeki husus mahkemeye aktarıldı. Gemide meydana gelen hasarların da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

Kaptanlık ehliyeti için Türkiye'den cevap bekleniyor

Mahkemede kaptanlık ehliyeti konusu da gündeme geldi. Kaptanlık ehliyetine ilişkin henüz kesin bir cevabın bulunmadığı, bu konuda Türkiye'deki ekipten gelecek bilginin beklendiği belirtildi.

Bilirkişi incelemeleri sürüyor

Olayla ilgili bilirkişi incelemelerinin sürdüğü, kıyıya vuran gemi parçalarının muhafaza altına alındığı ve bilirkişi heyeti tarafından inceleneceği belirtildi. Soruşturmanın 295 ifadenin değerlendirilmesi, yeni ifadelerin alınması, dijital materyallerin incelenmesi, bilirkişi çalışmaları, kara kutunun aranması ve Türkiye'den talep edilen belge ve bilgilerin temini yönünde çok taraflı olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

"İkinci kaptan olayın aydınlatılmasına yardımcı oldu"

Mahkemede zanlıların soruşturma kapsamında verdikleri beyanlara ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Kaptan Mustafa Öz'ün herhangi bir beyanda bulunmadığı, ikinci kaptan Merve N. Sercan'ın verdiği beyanların olayın aydınlatılmasına yardımcı olduğu belirtildi. Şirket yöneticisi Ali Özdüşler'in ise olayın aydınlatılmasına ilişkin bir beyanda bulunmadığı mahkemeye aktarıldı.

9 zanlıya 7 gün daha tutukluluk

Girne Kaza Mahkemesi, polisin soruşturmanın devam ettiği yönündeki beyanlarını ve talebini değerlendirdi. Mahkeme, şirket yöneticisi, kaptan, ikinci kaptan, iki makinist ve dört mürettebattan oluşan 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında haklarında derdest emri bulunan 5 kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

Yakınlarını kaybedenlerden mahkeme önünde zanlılara tepki

Zanlılarla birlikte faciada yakınlarını kaybedenler acılı aileler de mahkeme önünde toplandı. Aileler, zanlılara "Katiller" diye bağırarak tepki gösterdi.

14 kişi hayatını kaybetti, kayıp 14 kişi aranıyor

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasında ilk etapta 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG ALEMDAR tarafından yaklaşık 554 metre derinlikteki gemi enkazından 6 kişinin daha naaşı çıkarılmıştı. Faciada 14 kişi yaşamını yitirirken, kayıp 14 kişiye ulaşılması için arama çalışmaları devam ediyor.