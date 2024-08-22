KKTC'de trafik kazasında bir asker şehit oldu, 11 asker yaralandı - Son Dakika
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KKTC'de trafik kazasında bir asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

KKTC\'de trafik kazasında bir asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu ve 11 Mehmetçiğin yaralandığını duyurdu. Şehit olan askere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen bakanlık, ailenin başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

22.08.2024 16:43
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu ve 11 Mehmetçiğin yaralandığını duyurdu.

MSB, KKTC'de meydana gelen bir trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu ve 11 Mehmetçiğin yaralandığını duyurdu. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Uğurcan Işık şehit olmuş, 11 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa KKTC'de trafik kazasında bir asker şehit oldu, 11 asker yaralandı - Son Dakika


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