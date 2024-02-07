Klimadan çıkan yangın bir aileyi evsiz bıraktı, anne gözyaşlarına boğuldu
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine klimadan çıkan yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında oğlu ile canını zor kurtaran Şerife Tekin, kullanılamaz hale gelen evinin önünde oturup gözyaşı döktü. Acılı aile işlerinin olmadığını belirterek kendilerine yardım eli uzanmasını istedi.
Yangın, sabah saatlerinde Avsallar Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki sitenin giriş katında çıktı. Alınan bilgiye göre; evde eşi ve çocuğu ile beraber yaşayan Şerife Tekin, uyandığı sırada bir andan klimadan kıvılcımların düştüğünü gördü. Bu sırada çocuğunu da alarak dışarı çıkan anne, komşularından yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Eşi ve çocuğu ile dışarıda kalan acılı anne Şerife Tekin uzun süre gözyaşı döktü.
" Ben de oğlumu alarak kendimi dışarı attım"
Gözyaşları arasında yaşananları anlatan Şerife Tekin, "Oğlumla beraber uyuyorduk, klimadan kıvılcımlar çıktı. Yangının kokusuna uyandık. Bizim koltuğa düştü, sonra klima patladı. Ben de oğlumu alarak kendimi dışarı attım. Komşularım yardımıma koştu, her şeyimiz yandı. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.
"Evsiz kalmak çok zor
Yangın esnasında markete gittiğini belirten baba Rıfat Tekin ise şunları söyledi: "Eşim ve çocuk evdeydi. Klima patlamış, alev çıkmış. Eşim ve çocuğum kendini dışarı atmış. Şükür onlara bir şey olmadı. Ben yazın otellerde çalışıyorum, işim yok. Evsiz kalmak çok zor."
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