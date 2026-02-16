Adliyeden çaldığı 1.5 kilo altını kuyumcuda bozdurmuş - Son Dakika
Adliyeden çaldığı 1.5 kilo altını kuyumcuda bozdurmuş

Adliyeden çaldığı 1.5 kilo altını kuyumcuda bozdurmuş
16.02.2026 17:33
Emanet bürosu çalışanı, ziynet eşyalarını çalıp kuyumcuda bozdurdu, tutuklandı.

Kocaeli Adliyesi adli emanet bürosundan 1.5 kilogramı aşkın ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle tutuklanan personelin, altınları kuyumcuda nakde çevirdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Kasım'da emanet bürosunda yardımcı personel olarak çalışan B.B.'nin işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen memurlar, ziynet ve kıymetli eşya sayımı yaptı.

TUTUKLANDI

Yapılan sayımlarda bir kısım ziynet eşyasının ve paranın yerinde olmadığı tespit edildi. Yaşanan olay sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde B.B., bir gün sonra Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayın ardından emanet deposunda görevli emanet memuru Ç.E., zabıt katipleri H.H.Y. ile Y.A. ve yazı işleri müdürü F.Ş. hakkında adli ve idari yönden yönden soruşturma başlatmış, adli emanet memuru Ç.E. hakkında ise görevden uzaklaştırma kararı verilmişti.

KUYUMCUDA BOZDURMUŞ

Adli emanet bürosunda yardımcı personel olarak çalışan ve zimmetine geçirdiği ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştıktan sonra Sakarya'da yakalanan B.B. ile ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. B.B.'nin dikkat çekmemek amacıyla 3-4 ay içerisinde soruşturma dosyasındaki delil poşeti içerisindeki emanetleri parça parça çaldığı öğrenildi.

Emanet deposundan toplamda 1156 gram 22 ayar, 726 gram 14 ayar, 80 gram 18 ayar ve 3 gram 24 ayar altın ile 5 Cumhuriyet altını ve 6 bin 400 dolar çalındığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin delil poşetlerinden parça parça çaldığı altınları bir kuyumcuda bozdurduğunu tespit etti.

Kaynak: İHA

Kocaeli Adliyesi, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • eser demir eser demir:
    25 senedir oluyor zaten normal kaşıladım 9 2 Yanıtla
  • İlhan Güzel İlhan Güzel:
    bunun haber özelliği yok sıradan olan işler her adliyede yapılıyor sorun yok biz atliyemize güveniyoruz 5 0 Yanıtla
