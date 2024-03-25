Kocaeli Başiskele'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kocaeli Başiskele'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Kocaeli Başiskele\'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, 5 iş yerine sıçradı. 24 araç ve 71 itfaiye personeli yangını söndürdü.

25.03.2024 22:16  Güncelleme: 22:21
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm deposunda çıkan ve 5 iş yerine sirayet eden yangın, 24 araç ve 71 itfaiye personelinin çalışmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm deposunda bilinmeye bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bitişiğindeki 5 iş yerine daha sıçradı. Yükselen alevler gökyüzünü kaplarken, küçük çapta patlamalar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dört bir yandan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü. Ekipler daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

24 araç ve 71 personelle müdahale edildi

Yangında depo ve iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, yangına 24 araç ve 71 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Başiskele'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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