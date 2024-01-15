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Kocaeli D-100 Karayolunda tanker, park halindeki otomobile çarparak 200 metre sürükledi - Son Dakika
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Kocaeli D-100 Karayolunda tanker, park halindeki otomobile çarparak 200 metre sürükledi

Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, tanker park halindeki otomobile çarparak 200 metre sürükledi. Kazada otomobil ezilirken sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli D-100 Karayolunda tanker, park halindeki otomobile çarparak 200 metre sürükledi
15.01.2024 - 10:03,
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Kocaeli D-100 Karayolunda tanker, park halindeki otomobile çarparak 200 metre sürükledi. Kazada otomobil kağıt gibi ezilirken, sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. yönetimindeki 54 AT 676 plakalı tanker, sağ şeritte park halinde olan 34 FBA 265 plakalı Audi marka otomobil çarptı. Tanker, otomobili yaklaşık 200 metre sürüklerken otomobil kağıt gibi ezildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı otomobil sürücüsü E.A'ya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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D-100 Karayolu, Kocaeli, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli D-100 Karayolunda tanker, park halindeki otomobile çarparak 200 metre sürükledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli D-100 Karayolunda tanker, park halindeki otomobile çarparak 200 metre sürükledi - Son Dakika
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