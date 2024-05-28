Kocaeli D100 Karayolu'nda Kamyonet Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli D100 Karayolu'nda Kamyonet Yangını

Kocaeli D100 Karayolu\'nda Kamyonet Yangını

Kocaeli D100 Karayolu'nda seyir halinde olan kamyonetin lastiği patlayınca çıkan yangın, aracın tamamına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken polis inceleme başlattı.

28.05.2024 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli D100 Karayolu'nda seyir halinde olan kamyonetin lastiği patlayınca sürücü, aracını kenara çekti. Bir anda lastiğin alev alması neticesinde çıkan yangın kamyonetin tamamına sirayet etti.

Yangın, Dilovası ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 ALR 510 plakalı Iveco marka kapalı kasa kamyonetin lastiği patladı. Durumu fark eden sürücü, trafiği tehlikeye sokmamak için aracını kenara çekti. Sürücü araçtan inerken bu sefer de aracın lastiği alev aldı. Sürücü İbrahim Kader, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kısa sürede büyüyen yangın, poşet yüklü kamyonetin tamamına sıçradı. Dumanlar gökyüzünü siyaha bürürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, araçtan geriye iskeleti kaldı.

Olayda yaralanan olmazken polis inceleme başlattı.

Yangının nasıl başladığını anlatan İbrahim Kader, "Seyir halindeyken sağ arka 2 lastiğim patladı. Aracı cebe çektim sonrasında lastik alev almaya başladı. Yangın söndürme tüpü ile müdahale ettim ama söndüremedim alevler büyüdü. İtfaiye gelip yangını söndürdü. İstanbul'dan gelip İzmit'e gidiyordum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İnceleme, İtfaiye, Kocaeli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli D100 Karayolu'nda Kamyonet Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırı skandalı üzerinden “ÖMK“ sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırı skandalı üzerinden "ÖMK" sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:36 Aynı gruptayız Çekya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:26 Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
16:53 Antalya’da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu Antalya'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu
16:29 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 19:56:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli D100 Karayolu'nda Kamyonet Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement