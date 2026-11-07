Kocaeli Darıca'da 2 şüpheli kurşunlama ve kundaklama olayları nedeniyle tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli Darıca'da 2 şüpheli kurşunlama ve kundaklama olayları nedeniyle tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kocaeli Darıca\'da 2 şüpheli kurşunlama ve kundaklama olayları nedeniyle tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kocaeli Darıca\'da 2 şüpheli kurşunlama ve kundaklama olayları nedeniyle tutuklandı
Haber Videosu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin Darıca'da iş yeri kurşunlama ve araç kundaklama olaylarına ilişkin çalışmasında 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerini kurşunlama ve araç kundaklama olaylarına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da meydana gelen iş yeri kurşunlama ve araç kundaklama olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde olayları gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaKocaeliDarıcaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Vatandaşa yedireceklerdi Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Şehir hastanesinde zehirlenme alarmı Hepsi adli vaka sayıldı Şehir hastanesinde zehirlenme alarmı! Hepsi adli vaka sayıldı
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
Efkan Ala’dan çok sert mesaj İsim vermedi ama muhatabı belli Efkan Ala’dan çok sert mesaj! İsim vermedi ama muhatabı belli
20:04
Galatasaray 4’e 1 yakaladı, gol atamadı Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
19:54
Fon soruşturmasında Yunus Arıncı ve Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Yunus Arıncı ve Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
19:30
Denizin dibine 2 milyon lastik attılar Sonrası tam bir felaket
Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonrası tam bir felaket
18:48
Polonya’da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
Polonya'da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
18:41
Yeni Parti’den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu İddia ünlü gazeteciden
Yeni Parti'den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu? İddia ünlü gazeteciden
18:06
Canlı anlatım: Liderlik maçında neler oluyor neler, iki gol var tempo süper
Canlı anlatım: Liderlik maçında neler oluyor neler, iki gol var tempo süper
17:55
Gazze’de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 20:13:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Kocaeli Darıca'da 2 şüpheli kurşunlama ve kundaklama olayları nedeniyle tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android