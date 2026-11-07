Kocaeli Darıca\'da 2 şüpheli kurşunlama ve kundaklama olayları nedeniyle tutuklandı

Kocaeli Darıca'da 2 şüpheli kurşunlama ve kundaklama olayları nedeniyle tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin Darıca'da iş yeri kurşunlama ve araç kundaklama olaylarına ilişkin çalışmasında 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerini kurşunlama ve araç kundaklama olaylarına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da meydana gelen iş yeri kurşunlama ve araç kundaklama olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde olayları gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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