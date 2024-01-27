 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'de 16 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne yol açan kavga görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de 16 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne yol açan kavga görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan kavgada 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman hayatını kaybetti. Kavganın görüntülerinde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, diğer çocukların ise şiddeti teşvik eden söylemlerde bulunduğu görülüyor. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı ve dava süreci devam ediyor.

Kocaeli\'de 16 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne yol açan kavga görüntüleri ortaya çıktı
27.01.2024 - 13:20,
Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Ölüme götüren kavgada tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, diğer çocukların ise "Vur vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle. Karnına diz at" diye bağırdığı duyuldu.

ÖLÜME GÖTÜREN KAVGANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kıvanç Uman'ı ölümüne neden olan kavgada yumruklar havada uçuştu. Kıvanç Uman'ın yere düştüğü, Y.K.'nin art arda vurduğu görülüyor. O dehşet anlarını kaydeden çocukların ise "Vur vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle, gücü kalmadı çak artık. Karnına diz at" diye bağırdıkları duyuluyor.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN AÇILAN DAVA SÜRÜYOR

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri; H.M.K. (16), Y.K. (14), Y.A. (16), Y.S.K. (15) ve A.B.K.'yı (16) gözaltına aldı. İfadeleri sonrasında Y.S.K. ve A.B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıklar Y.K., Y.A. ve H.M.K. hakkında "kasten öldürme"; Y.S.K. ve A.B.K. hakkında ise "azmettirme" suçundan dava açıldı. Sanıkların dava süreci devam ediyor.


Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli, kavga, Güvenlik, Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 16 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne yol açan kavga görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08
Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06
Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58
Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47
MHP, 55 adayını daha açıkladı MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40
Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12
Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı

Son Dakika
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58 Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47 MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40 Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12 Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı
12:56 Yeniden Refah Partisi, Pozantı Belediye Başkan Adayını Açıkladı
12:29 Hizbullah'tan İsrail'e saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 15:00:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 16 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne yol açan kavga görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement