Kocaeli\'de 16 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne yol açan kavga görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Ölüme götüren kavgada tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, diğer çocukların ise "Vur vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle. Karnına diz at" diye bağırdığı duyuldu.

ÖLÜME GÖTÜREN KAVGANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kıvanç Uman'ı ölümüne neden olan kavgada yumruklar havada uçuştu. Kıvanç Uman'ın yere düştüğü, Y.K.'nin art arda vurduğu görülüyor. O dehşet anlarını kaydeden çocukların ise "Vur vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle, gücü kalmadı çak artık. Karnına diz at" diye bağırdıkları duyuluyor.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN AÇILAN DAVA SÜRÜYOR

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri; H.M.K. (16), Y.K. (14), Y.A. (16), Y.S.K. (15) ve A.B.K.'yı (16) gözaltına aldı. İfadeleri sonrasında Y.S.K. ve A.B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıklar Y.K., Y.A. ve H.M.K. hakkında "kasten öldürme"; Y.S.K. ve A.B.K. hakkında ise "azmettirme" suçundan dava açıldı. Sanıkların dava süreci devam ediyor.