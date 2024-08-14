Kocaeli'de 17 yaşındaki genç kız evde silahla yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 17 yaşındaki genç kız evde silahla yaralandı

Kocaeli\'de 17 yaşındaki genç kız evde silahla yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 17 yaşındaki bir genç kız, evde silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Anne ve erkek kardeşin iddiasının aksine, polis tabanca ve mermiyi buldu. Anne ve erkek kardeş gözaltına alınırken, genç kızın durumu iyi.

14.08.2024 23:38
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Kocaeli'de 17 yaşındaki genç kız evde silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan anne ve kardeşi, genç kızın balkonda maganda kurşunu ile yaralandığını söylese de gerçek polisin tabanca ve mermiyi bulmasıyla ortaya çıktı. Anne ve erkek kardeş gözaltına alınırken, genç kızın durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Asma Sokak numara 45'te meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan silahlı yaralanma ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, 17 yaşındaki S.K'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın nasıl olduğunu araştıran polis ekipleri, evde bulunan anne S.K. ile kardeşi İ.K'nin ifadesine başvurdu. Aile, kızın balkonda çamaşır asarken maganda kurşunu ile yaralandığını iddia etti. Şahısların çelişkili ifadesi vermesi ve yaralanma olduğu söylenen balkonda buna dair izin bulunmaması üzerine polis ekipleri, yaralı genç kızın annesine silahın yerini söyletmeyi başardı. Tabanca ve çekirdeği evin dışındaki kutunun içinde bulundu.

Anne ve erkek kardeş ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken, genç kızın durumun iyi olduğu, elinden yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 17 yaşındaki genç kız evde silahla yaralandı - Son Dakika

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