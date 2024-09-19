KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de bulunan bir iş yerinde yapılan operasyonda 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir iş yerinde 18 Eylül tarihinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de 25 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?