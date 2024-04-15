Kocaeli\'de 295 kişi gözaltına alındı, yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son 2 haftada yaptığı operasyonlarda 295 kişi gözaltına alınırken, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son 2 hafta içerisinde yaptığı 239 uygulama ve operasyonda 295 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 224'ü serbest bırakıldı, 41'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 28'i tutuklandı, 2 şahıs ise adliyeye sevk edilecek. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 608 kilo 12 gram kokain, 827 kilo 500 gram ara kimyasal, 1 kilo 763 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 382 gram esrar, 156 gram metamfetamin, 74 gram skunk, 9 gram eroin, 4 uyuşturucu hap, 3 gram kokain, 170 sentetik ecza, 39 ecstasy, 34 kenevir bitkisi, 22 bin 455 TL, 39 fişek tabanca, tüfek, 2 hassas terazi ele geçirildi. - KOCAELİ
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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