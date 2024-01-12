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Kocaeli'de 3 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 3 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 evden cep telefonu, laptop, saat, kredi kartları ve ziynet eşyaları çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, çalınan eşyalar ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi.

Kocaeli\'de 3 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
12.01.2024 - 19:14,  Güncelleme: 19:14
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Kocaeli'de 3 evden cep telefonu, laptop, saat, kredi kartları ve ziynet eşyaları çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de 31 Aralık 2023 ile 6 Ocak tarihleri arasında Gölcük ilçesinde 3 evden 2 cep telefonu, laptop, saat, kredi kartları ve ziynet eşyaları çalındı. Durumu fark eden ev sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptığı araştırmalar neticesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen E.M.'yi 10 Ocak tarihinde Gölcük'te yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, müştekilere ait çalınan birçok ziynet eşyası ve 2 telefon ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından eşyalar sahiplerine teslim edilirken şüpheli E.M. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de 3 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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