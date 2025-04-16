Cami tuvaletinde kız çocuğuna cinsel istismar davasında sanığın savunması çıldırttı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 29 Ağustos 2024'te İ.A'nın (40), Seka Siteleri Camii'nde oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu tuvalete çağırıp kendi özel bölgelerine dokundurarak istismar ettiği iddia edildi. Kız çocuğunun ağlayarak tuvaletten çıktığı ve sesleri duyan büfe sahiplerine yaşananları anlattığı öne sürüldü. İhbar üzerine İ.A. gözaltına alındı.

İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanığın avukatı, mağdur kızın anne, babası ve avukatları hazır bulundu.

"BELKİ DE TUVALETİN ALTINDA EĞİLİP BANA BAKTI"

Tutuklu sanık İ.A. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Sanık, ihtiyacını gidermek için tuvalete girdiğini belirterek, "Benim hakkımda neden böyle bir suçlama yapıldığını bilmiyorum. Belki de tuvaletin altında eğilip bana baktı. Ben kesinlikle bir şey yapmadım" iddiasında bulundu.

BENZER BİR SUÇTAN DAHA YARGILANIYOR

Sanığın, asliye ceza mahkemesinde de benzer suçtan yargılandığı öğrenildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.