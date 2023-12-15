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Kocaeli'de adamı öldüren zanlı, ölüp ölmediğini kontrol edip kaçtı - Son Dakika
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Kocaeli'de adamı öldüren zanlı, ölüp ölmediğini kontrol edip kaçtı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir adamı sırtından vurarak öldüren zanlının, olay yerinden kaçmadan önce şahsın ölüp ölmediğini kontrol ettiği ortaya çıktı. Zanlı, daha önceki bir husumet sebebiyle tartışma yaşadığı kurbanını vurduktan sonra kaçmıştır.

15.12.2023 - 13:53,  Güncelleme: 14:15
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Silahla vurduğu husumetlisinin ölüp ölmediğini kontrol ettiği ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 61 yaşındaki adamı otomobilde sırtından vurarak ölümüne sebep olan zanlının, silahı ateşledikten sonra şahsın ölüp ölmediğini kontrol edip kaçtığı öğrenildi.

Olay, dün Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Belediyesi temizlik işçisi, park halindeki 34 BK 3432 plakalı Skoda marka otomobilde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Temizlik işçisi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adres sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsminin Adem Aydoğan olduğu belirlenen ve sırtından silahla vurulduğu tespit edilen şahıs, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölüp ölmediğini kontrol edip kaçmış

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipler, güvenlik kameralarını izledi. Yapılan araştırmalar neticesinde Aydoğan'ı, 62 yaşındaki D.Z. tarafından vurulduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu D.Z. dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Zanlı, ifadesinde aralarında daha önce husumet bulunması sebebiyle tartışma çıktığını ve Derince'den, Körfez'e kadar arabada tartışmanın devam ettiğini belirtti. Öte yandan, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen D.Z.'nin, vurduğu husumetlisinin ölüp ölmediğini kontrol ettikten sonra olay yerinden kaçtığı da öğrenildi.

Kocaeli\'de adamı öldüren zanlı, ölüp ölmediğini kontrol edip kaçtı
Kaynak: İHA
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Körfez Belediyesi, Kocaeli, Körfez, Güvenlik, Adliye, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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