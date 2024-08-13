Kocaeli\'de aracını park etmek isteyen sürücü 2 çocuğa çarptı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aracını park etmek için geri geri giden sürücü 2 çocuğa çarparak yaraladı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 41 ABD 861 plakalı otomobilini park etmek için geri geri giden sürücü Ö.S., 2 çocuğa çarptı. Meydana gelen kazada 2 çocuk yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, sürücünün ifadesini almak üzere karakola götürürken olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ