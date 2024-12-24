Kocaeli\'de Asansörlere Zarar Veren Şahıslar Kamerada

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Kocaeli'de kent asansörlerine zarar veren şahıslar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehrin farklı noktalarında bulunan asansörlere binen şahıslar, asansöre tekmelerle zarar verdi. Asansör ışığını söken, kapı tekmeleyen ve kamerada sigara izmariti söndüren vatandaşlar asansörün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle üst geçitlerde vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak şehrin dört bir yanına koyulan asansörler vatandaşın gazabına uğradı. Büyükşehir Belediyesi, asansörlerin bozulması ve zarar görmesiyle birlikte harekete geçti. Saatlerce yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucunda asansöre zarar veren onlarca kişi tespit edildi. Çoğunluğu gençlerden oluşan kişilerin asansör ışığını sökmesi, kamerada sigara söndürmesi, tavandaki metalleri bükmesi ve kapıları tekmelemesi anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler, yüzlerce tepki yorumu aldı. Kişilerin kimliği tespitinin ardından gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.