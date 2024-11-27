Kocaeli'de Cinayet ve Kundaklama Davası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Cinayet ve Kundaklama Davası

Kocaeli'de bir cinayet ve kundaklama davasında 8 sanığa toplam 58 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

27.11.2024 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sokak ortasında dehşet saçan sanıkların cezası belli oldu

Cinayet işlenmiş, evler kundaklanmıştı: 8 sanığa toplam 58 yıl 7 ay 16 gün hapis

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde küfür yüzünden çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanması, 2 ev ve bir aracın kundaklanmasıyla ilgili yargılanan 8 sanık hakkında karar çıktı. Sanıklardan biri 32 yıl, 7'si ise toplamda 26 yıl 6 ay 24 gün hapse çarptırıldı.

Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Şubat 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre iki aile arasında birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle kavga çıkmış, olayın büyümesiyle Ertaş Özariş pompalı tüfekle Tarık Tanaç'ı ateş ederek öldürmüştü. 5 kişi de yaralanmıştı. Olaya karışan diğer kişiler de 2 ev ve bir aracı kundaklamış, 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. İfadeleri alınan Salih Özariş (32), Ertaş Özariş (21), Yavuz Özariş (30), Erkan Özariş ve E.Ö. adliyeye sevk edilmiş, E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Erkan, Salih ve Yavuz Özariş de yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

"Eşim ve çocukları mağdur durumda"

Tarık Tanaç'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Salonda tutuklu sanık Ertaş Özariş ve avukatı hazır bulunurken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek tahliyesini isteyen tutuklu sanık Ertaş Özariş, eşi ve çocuklarının mağdur durumda olduğunu dile getirdi.

Sanık Ertaş Özariş'e 32 yıl 22 gün hapis

Ertaş Özariş, Tarık Tanaç'a yönelik "kasten öldürme" suçundan tahrik indirimi de uygulanarak 18 yıl hapis, Sedat Tanaç'a karşı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl; Alemdar, Vedat ve Yasemin Tanaç'a karşı "kasten yaralama" suçundan ise toplam 5 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Salih Özariş'e 11 yıl 3 ay, Erkan Özariş'e 4 yıl 6 ay, Yavuz Özariş'e 9 yıl, Tahir Tanaç'a 5 ay 18 gün, Yılmaz Tanaç 5 ay 18 gün, Vedat Tanaç 5 ay 18 gün hapis cezası verildi. Ayrıca Vedat Tanaç, "mala zarar verme" suçundan da 5 ay hapis cezası aldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kocaeli, Cinayet, Kocaeli, Kavga, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Cinayet ve Kundaklama Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 00:56:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Cinayet ve Kundaklama Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.