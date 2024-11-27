Kocaeli'de Cinayet ve Kundaklama Davası

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Sokak ortasında dehşet saçan sanıkların cezası belli oldu

Cinayet işlenmiş, evler kundaklanmıştı: 8 sanığa toplam 58 yıl 7 ay 16 gün hapis

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde küfür yüzünden çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanması, 2 ev ve bir aracın kundaklanmasıyla ilgili yargılanan 8 sanık hakkında karar çıktı. Sanıklardan biri 32 yıl, 7'si ise toplamda 26 yıl 6 ay 24 gün hapse çarptırıldı.

Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Şubat 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre iki aile arasında birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle kavga çıkmış, olayın büyümesiyle Ertaş Özariş pompalı tüfekle Tarık Tanaç'ı ateş ederek öldürmüştü. 5 kişi de yaralanmıştı. Olaya karışan diğer kişiler de 2 ev ve bir aracı kundaklamış, 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. İfadeleri alınan Salih Özariş (32), Ertaş Özariş (21), Yavuz Özariş (30), Erkan Özariş ve E.Ö. adliyeye sevk edilmiş, E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Erkan, Salih ve Yavuz Özariş de yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

"Eşim ve çocukları mağdur durumda"

Tarık Tanaç'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Salonda tutuklu sanık Ertaş Özariş ve avukatı hazır bulunurken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek tahliyesini isteyen tutuklu sanık Ertaş Özariş, eşi ve çocuklarının mağdur durumda olduğunu dile getirdi.

Sanık Ertaş Özariş'e 32 yıl 22 gün hapis

Ertaş Özariş, Tarık Tanaç'a yönelik "kasten öldürme" suçundan tahrik indirimi de uygulanarak 18 yıl hapis, Sedat Tanaç'a karşı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl; Alemdar, Vedat ve Yasemin Tanaç'a karşı "kasten yaralama" suçundan ise toplam 5 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Salih Özariş'e 11 yıl 3 ay, Erkan Özariş'e 4 yıl 6 ay, Yavuz Özariş'e 9 yıl, Tahir Tanaç'a 5 ay 18 gün, Yılmaz Tanaç 5 ay 18 gün, Vedat Tanaç 5 ay 18 gün hapis cezası verildi. Ayrıca Vedat Tanaç, "mala zarar verme" suçundan da 5 ay hapis cezası aldı.