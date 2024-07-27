Kocaeli'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de yaşanan olayda, eski eşi tarafından evinde vurulan bir kadın hayatını kaybetti. Kadının oğlu ise annesini vuran babasına ateş ederek yaraladı.

27.07.2024 19:40
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de eski eşi tarafından evinde vurulan kadın hayatını kaybetti. Annesinin vurulduğunu gören oğlu ise babasına ateş etti, baba da oğlunu vurarak yaraladı.

Olay, Yeni Mahalle Kazımkarabekir Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre M.Y., eski eşi Sözen Tutci'nin evine gelerek kendisine ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kalırken annesini o halde gören V.Y. ise silahı alarak babası M.Y.'ye ateş etti. M.Y. de oğluna ateş ederken, 2'si de vurularak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırdı. Sözen Tutci'nin yapılan kontrollerinde ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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