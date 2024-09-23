Kocaeli\'de feci kaza: 5 yaralı

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Kocaeli'de seyir halinde olan bir araç virajı alamayarak karşı şeride geçti, ters yönden gelen bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Olay sonucunda, her iki araç sürücüsü de dahil olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Olay, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda saat 22.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyeti kaybedilen Mehmet Büyükçelebi idaresindeki 41 ARG 495 plakalı araç, virajı alamayarak karşı şeride geçti. Ters yönde mahsur kalan otomobil, Ahmet Berkay Yüksek'in kullandığı 41 AGT 397 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Olay sonucunda, iki aracın sürücüleri de dahil olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, en yakın hastanelere sevk edildi. Çarpışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ