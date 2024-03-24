Kocaeli'de feci kaza: Dingili kopan araçtan yola fırladı, başka bir otomobil üzerinden geçti
Tır ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü 3 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile çarpıştıktan sonra dingili kopan otomobilden yola fırlayan yolcu, başka bir otomobilin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Feci kazada hurdaya dönene otomobilde sıkışan 3 kişi de yaralandı.
Kaza, 15.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UL 7664 plakalı otomobil, Y.D. hakimiyetindeki 34 ACS 619 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyere savrulan otomobilin dingili koptu. Otomobildeki Doğukan Demircan isimli yolcu yola fırladı. S.K., kontrolündeki 54 LH 882 plakalı Toyota marka otomobil ise yolda yatan Demircan'ın üzerinden geçti. Feci kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri sürücü ve 2 yolcuyu sıkıştıkları otomobilden çıkarttı. 54 LH 882 plakalı otomobilin üzerinden geçtiği Demircan, ağır yaralı olarak ambulansa taşındı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Doğukan Demircan ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normal seyrinde döndü.
Öte yandan, hurdaya dönen otomobilin kopan dingilinin ise yol kenarına savrulduğu görüldü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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