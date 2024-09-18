Kocaeli'de Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir pikap bariyere saplandı. Yoldan geçen ambulansın ilk müdahalede bulunduğu kazada sürücü Erkan Elmas hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesi yapıldı.

18.09.2024 21:09  Güncelleme: 21:14
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Kocaeli'de feci kaza: Araç bariyere saplandı, sürücü hayatını kaybetti

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan araç bariyere saplandı. Bariyerin aracın ön kısmından girip arka camından çıktığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu İzmit Batı gişeler mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Elmas idaresindeki 34 BAD 833 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol ayrımındaki bariyere saplanıp yaklaşık 10 metre ilerledi. Bariyer aracın ön kısmından girip arka camından çıktı. O esnada yoldan geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ambulans ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erkan Elmas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Erkan Elmas'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde trafikte yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince 2 şeritten kontrollü geçişlerin sağlanırken trafik aracın çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli\'de Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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