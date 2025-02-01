Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Gözaltı

Geniş Video İzle

Kocaeli'de bot üretimi yapan çeteye operasyon düzenlendi, 18 kişi gözaltına alındı.

01.02.2025 01:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göçmen kaçakçılığı için bot üreten çeteye operasyon: 18 gözaltı

Operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de düzensiz göçmenleri nakil etmek için bot üreten çeteye yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 10'u tutuklandı.

Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Karamürsel ilçesinde üretimi yapılan botların denize kıyı illere sevkinin sağlanacağı, otellerde barındırılan kaçak yabancı uyruklu şahısların bu botlar aracılığıyla nakledileceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Farklı zamanlarda gerçekleştirilen iki ara operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Dosya kapsamında 5 organizatör tutuklandı. Düzensiz göçmenlerin naklinde kullanılan 3 araca tedbir kararı, 2 araca ve 1 adet şişme bota ile alıkoyma kararı verildi.

Devamında ise Kocaeli merkezli İzmir, Bursa, İstanbul illerinde 28 Ocak günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında göçmenlerin tutulduğu otelin sahibi, deniz botu üretimi ve deniz motorunun tedarikçisinin de bulunduğu 18 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. 8 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 10 kişi tutuklandı.

Şüphelilere ait araç ve adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Göçmenler, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Göçmen, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 01:48:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.