Kocaeli\'de Hafriyat Kamyonu Yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alev alev yanan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kutluca Mahallesi Eski İstanbul Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafriyat kamyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarındaki otluk alana da sıçradı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ayrıca ekipler, otluk alanda da soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi. - KOCAELİ