Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 138 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 138 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli\'de kaçakçılık operasyonunda 138 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ve Körfez'de gerçekleştirdiği operasyonda 23 bin 800 dolu, 114 bin 200 boş olmak üzere toplamda 138 bin makaron ele geçirdi. Ayrıca operasyonda 96 kilogram kıyılmış açık tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve bir kompresör de bulundu. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

28.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:50
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Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 bin 800 dolu, 114 bin 200 boş olmak üzere 138 bin makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gebze ve Körfez'de bir araç ve evde arama yaptı. Yapılan aramalarda 23 bin 800 dolu, 114 bin 200 boş olmak 138 bin makaron, 96 kilogram kıyılmış açık tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve bir kompresör ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, Gebze, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 138 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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