Kocaeli'de Kaçan Sürücü Polisle Kovalamaca Yaptı

09.04.2026 23:11
Ehliyetsiz 18 yaşındaki sürücü, polis uygulamasından kaçarken kovalamaca sonrası yakalandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uygulama noktasından kaçan ve polisi ezmeye çalışan sürücü, kenti birbirine kattı. Kovalamaca neticesinde yakalanan sürücünün 18 yaşında ve ehliyetsiz olduğu, babasından çekindiği için ceza almamak için kaçtığı öğrenildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Körfez ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki B.K., uygulama noktasına girmeyerek aracıyla kaçmaya başladı. Sürücü, kendisini engellemeye çalışan polisin üzerine de aracı sürdü. Polis, telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bilgi vererek şüpheli aracı takibe aldı. Devam eden kovalamaca, TEM Otoyolu gişeleri Tüpraş Kavşağı mevkiinde son buldu. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde kapatarak aracı durdurmaya çalıştı. Bu sırada sürücü aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. Kovalamacanın ardından B.K. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan B.K. sağlık kontrolü için Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Tütünçiftlik Polis Karakolu'na götürülen B.K.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. İfadesinde polisi görünce korktuğunu, babasından çekindiği için ceza almamak adına kaçtığını belirten sürücü, yaptığı davranıştan dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

