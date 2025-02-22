Kocaeli'de Kayıp Adamın Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Kayıp Adamın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kocaeli\'de Kayıp Adamın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

65 yaşındaki Bayram Algan'ı bulmak için 5 gündür arama çalışmaları karlı havada sürüyor.

22.02.2025 20:37
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Kocaeli'de ormanlık alana girerken görülen ve kendisinden bir daha haber alınamayan 65 yaşındaki adamı arama çalışmaları 5. gününde kar yağışı altında devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Bayram Algan, 5 gün önce evden çıkarak kendisinden bir daha haber alınamadı. Algan'ın yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Muallim Köy mevkiinde bulunan ormanlık alana girerken görüntülendiği iddia edilen Bayram Algan'ın arama çalışmaları karlı ve soğuk hava şartları altında devam ediyor. 5 gündür ormanlık alanda kayıp şahsı arayan arama kurtarma ekipleri, bölgeyi köpek ve drone ile de titizlikle gözden geçiriyor. Yaklaşık 90 kişilik ekiple arama çalışmaları devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kayıp Adamın Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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