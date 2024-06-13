Kocaeli'de Kurban Bayramı tatili süresince kamyon, çekici ve tankerlerin seyri durduruldu - Son Dakika
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Kocaeli'de Kurban Bayramı tatili süresince kamyon, çekici ve tankerlerin seyri durduruldu

Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyir yapmalarının durdurulduğunu açıkladı. Trafik yoğunluğunun azaltılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, belirli tarihlerde belirtilen duraklama-park noktalarında beklemeleri gerekmektedir.

13.06.2024 15:38
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Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan, 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar seyir yapmalarının durdurulduğunu açıkladı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili sebebiyle oluşacak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, Kocaeli'nin sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan, 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar seyir yapmalarının durdurulduğunun ifade edildiği açıklamada, "D-100, D-130, D-575, D-595, O-4 (İstanbul- Ankara Otoyolu), O-5 (İstanbul-Osmangazi Köprüsü- İzmir Otoyolu), O-7'yi (Kuzey Marmara) kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasakların başlayacağı tarih olan 14 Haziran Cuma günü saat 06.00 civarlarında seyir halinde olması halinde belirtilen duraklama-park noktalarında beklemeleri uygun olacaktır" denildi.

Belirtilen duraklama-park noktaları ise şu şekilde:

"Ormanya otoparkı, Hilal petrol tesisleri, Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu, Tepetarla tesisleri, Doğalhane tesisleri, Oksijen tesisleri". - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kurban Bayramı tatili süresince kamyon, çekici ve tankerlerin seyri durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Kurban Bayramı tatili süresince kamyon, çekici ve tankerlerin seyri durduruldu - Son Dakika
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