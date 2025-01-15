Kocaeli'de LPG Tanker Yangın Davasında Karar Çıkmadı - Son Dakika
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Kocaeli'de LPG Tanker Yangın Davasında Karar Çıkmadı

Kocaeli\'de LPG Tanker Yangın Davasında Karar Çıkmadı

2017'deki LPG tanker yangını davasında, mahkeme eksiklik gerekçesiyle duruşmayı erteledi.

15.01.2025 14:37
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Kocaeli'de 2017 yılında LPG tankerinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 9 kişinin de yaralanmasına ilişkin açılan davanın 24. celsesinde de karar çıkmadı.

İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında 27 Nisan 2017'de HABAŞ'a ait LPG tankeri, yükünü tesislerdeki platforma boşaltmaya başladı. İddiaya göre, boşaltma işleminden iki gün sonra saat 02.00 sıralarında geminin birinci kaptanı Murat P.'nin bilgisi dahilinde ikinci kaptan Yavuz P.'nin talimatıyla artık ve platforma basılamayan gazlar denize boşaltıldı. Saat 16.20 sıralarında ise Serdar-2 servis botu, tankların temizliği için gemiye malzeme bırakmaya gitti. Serdar-2 servis botundaki temizlik malzemelerinin LPG tanker gemisine yüklendiği sırada deniz yüzeyinde oluşan gazın patlaması neticesinde servis botu tamamen yandı. LPG tankerin bir kısmı da yandı. Gaz patlaması sebebiyle çıkan yangında gündelik ve sigortasız olarak çalıştırılan işçi Nail Demirci suda boğularak hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

"Gemilerle alakalı herhangi bir yetkim ve sorumluğum yoktur"

Davanın 24. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuksuz sanıklar Suat İ. ile Murat E. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Murat E., "Ben Habaş Petrol Ürünleri Şirketi'nde 2007 yılında çalışmaya başladım. 2017 yılının Aralık ayında görevden ayrıldım. Benim sorumlu olduğum kısım şirkette otogaz ve tüpgaz alım satımından sorumlu müdür olarak görev yapıyordum. Gemilerle alakalı herhangi bir yetkim ve sorumluğum yoktur, bu husus doğrudan patrona bağlı bir birimdir. Gemilerin işletilmesi ve doldurulup boşaltılması konusunda herhangi bir yetkim ve sorumluluğum yoktur, bu sebeple beraatimi isterim" dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

HABAŞ yüzde 50 kusurlu bulunmuştu

Olaya ilişkin davanın 16. celsesinde bilirkişi raporu da sunulmuştu. Raporda, meydana gelen yangın ve patlamada HABAŞ Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yüzde 50, HABAŞ gemisi 2. kaptanı Yavuz P. yüzde 20, HABAŞ gemisi 1. kaptanı Murat P. yüzde 10, HABAŞ şirket yetkilisi Erdinç G. yüzde 10 ve Serdar-2 botu kaptanı Suat İ. ise yüzde 5 oranında kusurlu bulunmuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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