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Kocaeli'de Motosiklet Kazası

Kocaeli'de U dönüşü yapan araç nedeniyle motosikletli kadın yaralandı. İlk müdahale ambulans ekibinden.

28.01.2025 19:21
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Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen hasta nakil ambulansı ekipleri yaptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cadde ortasında U dönüşü yapan hafif ticari araç sebebiyle duramayan motosikletli düşerek yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi yoldan geçen hasta nakil ambulansı ekipleri yaptı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 NK 101 plakalı ticari araç sürücüsü, U dönüşü yapmak istedi. O sırada seyir halinde olan 41 AJR 039 plakalı motosikletin sürücüsü H.T., duramayınca düşerek yaralandı. H.T'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen hasta nakil ambulansının personeli yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, H.T'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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