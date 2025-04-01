Kocaeli\'de Namus Davası Kavgası

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir rezidansın önünde "namus davası" diye bağırarak 2 kişiyi bıçakla yaralayan saldırganlar kayıplara karıştı.

Olay, Kurtuluş Bulvarı'nda bulunan bir rezidansın önünde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, "namus davası" diye bağırarak V.Ö. ile N.Ö'ye bıçakla saldırdı. N.B. bacağından, V.Ö. ise karın bölgesinden bıçaklandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ