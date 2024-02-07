Derince\'de okul bahçesinde saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 7 yaşındaki oğlunu almak için geldiği okulun bahçesinde, 2 kişinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Murat Tosun son yolculuğuna uğurlandı. Tosun'un, olaydan önce okula 3 yaşındaki kızıyla birlikte geldiği öğrenildi.
Yenikent Mahallesi'nde bulunan Tufan Sokak'ta 5 Şubat Pazartesi günü meydana gelen olayda, Murat Tosun (33), 7 yaşındaki oğlunu almak için geldiği ilkokulun bahçesinde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tosun ağır yaralandı, saldırganlar ise kaçtı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Murat Tosun, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Tutuklandılar
Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.K. (51) ve oğlu B.K. (24) olduğunu tespit etti. Zanlılar, Derince'de olaydan sonra kaçtıkları araç içinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların olay akşamı Murat Tosun'u takip ettikleri, baba M.K.'nın okul bahçesinde Tosun'u darp ettiği, oğlu B.K.'nın ise bıçakladığı öğrenildi. M.K. ile B.K., dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Murat Tosun'un cenazesi, İmam-ı Azam Cami'de kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası Tosun'un, olaydan önce okula 3 yaşındaki kızıyla birlikte geldiği öğrenildi. - KOCAELİ
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