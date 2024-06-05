Kocaeli'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, aracın bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada, otomobilin büyük hasar gördüğü ve itfaiye ekipleri tarafından yaralılar çıkarıldığı belirtildi. Yaralılardan birinin Dilovası ilçesinde, diğerinin ise Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde defnedileceği açıklandı.

05.06.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin bariyere çarpması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden E.K'nın kullandığı 35 ANZ 964 plakalı otomobil, Tavşancıl Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kağıt gibi ezildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan T.G., E.K., Muhammed Kocabay ile Gürkan Bostan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammed Kocabay ile Gürkan Bostan hayatını kaybetti. Muhammed Kocabay'ın Dilovası ilçesinde, Gürkan Bostan'ın ise Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Balıkesir, Dilovası, Bigadiç, Kocaeli, trafik, Körfez, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:24 Adeta servet değerinde Jose Mourinho’nun maliyeti belli oldu Adeta servet değerinde! Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:24:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement