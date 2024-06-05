Kocaeli'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin bariyere çarpması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden E.K'nın kullandığı 35 ANZ 964 plakalı otomobil, Tavşancıl Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kağıt gibi ezildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan T.G., E.K., Muhammed Kocabay ile Gürkan Bostan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammed Kocabay ile Gürkan Bostan hayatını kaybetti. Muhammed Kocabay'ın Dilovası ilçesinde, Gürkan Bostan'ın ise Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - KOCAELİ