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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde P&G fabrikasında rehine krizi - Son Dakika
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde P&G fabrikasında rehine krizi

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde P&G fabrikasında rehine krizi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında bir şüpheli tarafından rehin alınan işçilerin görüntüleri sosyal medyada canlı olarak yayınlandı. İşçiler arasında eşi de bulunan İsmet Zihni, eşinin telefonla kendisini arayarak iyi olduklarını ve rehin alındıklarını söyledi. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Rehin alınan işçi sayısının 7 olduğu belirlendi.

01.02.2024 19:38  Güncelleme: 19:39
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şüphelinin rehin aldığı P&G fabrikası işçilerinin görüntüsü ortaya çıktı. Fabrika içinde çekilen o görüntüler, sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Rehin alınan işçiler arasında eşi de bulunan ve saatlerdir iyi bir haber bekleyen İsmet Zihni, "İzmit'ten gelmeden önce aradım, açtı. 'İyiyiz, rehin alındık' dedi, telefonu kapattı. O kadar, başka bir şey demedi. Geldiğimizde de Whatsapp'tan mesaj attı. 'İyiyiz, bize bir şey yapmadı. Yaklaşan birkaç kişi oldu. Bir iki el sağ sola ateş etti' dedi. Başka da bilgi almadık" dedi.

Olay, saat 14.40 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada meydana geldi. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından rehin aldı. Şüphelinin, çitlerden atlayarak fabrikaya girdiği iddia edildi. Rehine ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, güvenlik önlemi aldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye gelerek, bilgi aldı. İlk belirlemelere göre, rehin alınan işçi sayısının 7 olduğu öğrenildi.

Öte yandan, rehin alınan işçilerin görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medyada canlı olarak aktarılan görüntüde, rehin alınan işçiler arasında 2 kadının da yer aldığı, ortamda müzik çalındığı ve masanın üzerine sprey boyaların bulunduğu görüldü.

"İyiyiz, rehin alındık dedi, telefonu kapattı"

Eşinin de rehin alınan işçiler arasında bulunduğunu söyleyen İsmet Zihni, "Saat 14.30 gibi haber aldım. İzmit'ten geldim. O saatten beri bekliyoruz. Eşim finans departmanında çalışıyor. İlk İzmit'ten gelmeden önce aradım, açtı. 'İyiyiz, rehin alındık' dedi, telefonu kapattı. O kadar, başka bir şey demedi. Geldiğimizde de Whatsapp'tan mesaj attı. 'İyiyiz, bize bir şey yapmadı. Yaklaşan birkaç kişi oldu. Bir iki el sağ sola ateş etti' dedi. Başka da bilgi almadık. Hiç bağlantımız olmadı. Telefonu kimse onu bilmiyoruz. Ne emniyetten ne fabrikadan kimse beni aramadı. Saat 15.00'dan beri bekliyoruz. İçeride 7 kişi varmış. Saldırgan da bir kişiymiş" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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