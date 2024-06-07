Kocaeli'de Pompalı Tüfekle Sokağa Çıkan Şahıs Operasyonla İkna Edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Pompalı Tüfekle Sokağa Çıkan Şahıs Operasyonla İkna Edildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişinin elinde pompalı tüfekle sokağa çıkması üzerine özel harekat ekipleri operasyon düzenledi. Şahıs, yaklaşık 4 saat süren çabanın ardından müzakereci tarafından ikna edilerek silahını teslim etti.

07.06.2024 05:00
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişinin elinde pompalı tüfekle sokağa çıkması üzerine özel harekat ekipleri operasyon düzenledi. Yaklaşık 4 saat çabanın ardından şahıs müzakereci tarafından ikna edilerek silahını teslim etti.

Olay, Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi Kurdoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. (24) pompalı tüfekle sokağa çıktı. Elinde pompalı tüfekle sokakta şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik tedbirlerini uygulayarak caddeyi de yaya ve araç trafiğine kapattı. Silahı bırakması için ikna edilmeye çalışılan şahıs, gazetecilere röportaj vermeden silahını bırakmayacağını söyledi. Yaklaşık 4 saat çabanın ardından şahıs müzakereci tarafından ikna edilerek silahını teslim etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Pompalı Tüfekle Sokağa Çıkan Şahıs Operasyonla İkna Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Pompalı Tüfekle Sokağa Çıkan Şahıs Operasyonla İkna Edildi - Son Dakika
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