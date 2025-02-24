Kocaeli'de rehine krizi: Restoran sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de rehine krizi: Restoran sahibi hayatını kaybetti

Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan restoran sahibi Mehmet Günaydın, hastanede hayatını kaybetti.

24.02.2025 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rehine olayının ardından alacak-verecek meselesi çıktı

Pompalı tüfekle vurulan restoran sahibi hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'de bir restoranda yaşanan rehine krizine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin yaklaşık bir yıldır alacağını tahsil edemediğini iddia ettiği restoran sahibi Mehmet Günaydın'ı pompalı tüfekle göğsünden vurduğu öğrenildi. Ağır yaralanan Günaydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, zanlının elindeki pompalı tüfekle iş yerine yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.15 sıralarında Gebze ilçesindeki Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. R.T., elindeki pompalı tüfekle lokantaya girerek içeride bulunan Mehmet Günaydın'a ateş etti. Göğsünden vurulan Günaydın ağır yaralanırken, R.T. içeridekileri rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler aldı. Bir süre kimsenin içeriye girmesine izin vermeyen R.T., ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Günaydın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. R.T'nin, yaklaşık bir yıldır Günaydın'dan alacağı olduğu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise R.T'nin, olaydan önce sırt çantası ve elindeki pompalı tüfekle restorana yürüdüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Mehmet Günaydın, Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de rehine krizi: Restoran sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:03 Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray’a geliyor Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray'a geliyor
20:49 Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD’den hayır oyu Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu
20:34 Fenerbahçe’nin Galatasaray’a attığı gol iptal oldu Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu
20:16 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun’da otomobil fabrikası açacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun'da otomobil fabrikası açacak
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:54 Tuğçe Tayfur’dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri Tuğçe Tayfur'dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri
09:54 Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
09:38 Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar
09:24 Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 23:19:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de rehine krizi: Restoran sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.