Kocaeli'de sahte içki deposunda yangın çıktı - Son Dakika
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Kocaeli'de sahte içki deposunda yangın çıktı

Kocaeli\'de sahte içki deposunda yangın çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sahte içki üretimi yapılan depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

14.02.2024 12:54  Güncelleme: 12:58
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sahte içki üretilmesi sebebiyle geçtiğimiz ay mühürlenen depoda yangın çıktı. Alev alev yanan depo, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Körfez Yarımca Sanayi Sitesi'ndeki kepenkleri kapalı depoda bugün saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, kepenkleri kaldırarak alev alev yanan depoya müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, eskiden bir kargo şirketinin depo olarak kullandığı iş yerine, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ocak ayında baskın düzenlemişti. Yapılan aramada ise 16 ton 990 litre etil alkol, 6 bin 100 plastik şişe, 15 bin sahte etiket, 5 ton kapasiteli ısıtma kazanı, 10 ton kapasiteli brülör, filtre kazanı, 3 ton kapasiteli 2 eşanjör kazanı, soğutma ünitesi, 20 ton kapasiteli hazır ürün tankı, kompresör, 10 ton kapasiteli 3 plastik tank, etiket yapıştırma makinesi, 10 bin bidon ve şişe kapağı, 8 bin ambalaj kutusu ile şişeleme ve dolum makinesi ele geçirilmişti. Olaya ilişkin 2 kişi hakkında işlem başlatılmış, depo ise Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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