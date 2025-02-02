Kocaeli\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kocaeli'de cadde ortasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 29 Ocak tarihinde Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde çıkan silahlı kavgada M.H. hayatını kaybederken, S.İ. ve G.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan G.K., B.O., E.M.O., O.K., M.A., E.E. ve S.E. isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, ifadelerinin alınması sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan G.K., B.O., M.A., E.E. ve S.E. isimli 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.M.O. ile O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ