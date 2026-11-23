Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit mevki T3 tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 ZK 477 plakalı kamyon ile 34 TA 3021 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ezilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.